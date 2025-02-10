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17:57, 10 февраля 2025Спорт

Бывший футболист сборной России рассказал о потере 200 миллионов после развода

Экс-футболист сборной России Нигматуллин потерял 200 миллионов после развода
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Руслан Нигматуллин

Руслан Нигматуллин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в эфире телеканала НТВ рассказал о потере 200 миллионов рублей после развода с женой Еленой.

Экс-футболист заявил, что планировал разделить пополам совместно нажитое имущество, однако бывшая супруга отказалась перечислять ему деньги. Он подчеркнул, что с Еленой у них не было брачного договора. «Я верил в любовь и в то, что есть словесная договоренность», — добавил Нигматуллин.

Ранее стало известно, что Нигматуллину приходится жить на съемной квартире в Москве, потому что бывшая жена отобрала всю его недвижимость. В настоящее время бывшие супруги через суд делят две квартиры — в Москве и Майами, а также парковочные места.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны — дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом».

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