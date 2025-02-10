Два китайских автопроизводителя задумались о слиянии

SCMP: Слияние Dongfeng и Changan создаст крупнейшего автопроизводителя в Китае

Китайские автопроизводители Dongfeng и Changan задумались о слиянии. Это может привести к появлению крупнейшего производителя машин в КНР, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Dongfeng Motor Group и Chongqing Changan Automobile заявили о возможной реструктуризации и смене контролирующих акционеров компаний в своих заявлениях на Шэньчжэньской фондовой бирже. По словам управляющего инвестфондом Шанхайской компании Loyal Wealth Management Ивана Ли, правительство Китая поощряет подобные шаги из-за жесткой конкуренции на рынке.

Если компании объединятся, они станут самым крупным производителем в регионе. В 2024 году Dongfeng продала 2,48 миллиона машин, а Changan — 2,68 миллиона. Для сравнения, крупнейший в мире производитель электрокаров и главный конкурент Tesla, компания BYD, за это же время реализовала 4,27 миллиона машин.

Торговая марка Dongfeng вошла в число лидеров в сегменте крупнотоннажных грузовиков. Компания заняла пятое место по популярности, уступая Sitrak (продала 19,4 тысячи грузовиков), КамАЗ (17,3 тысячи), Shacman (15,7 тысячи), FAW (11,6 тысячи) и с результатом в 8,3 тысячи грузовиков.