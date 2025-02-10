Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:30, 10 февраля 2025Экономика

Два китайских автопроизводителя задумались о слиянии

SCMP: Слияние Dongfeng и Changan создаст крупнейшего автопроизводителя в Китае
Вячеслав Агапов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китайские автопроизводители Dongfeng и Changan задумались о слиянии. Это может привести к появлению крупнейшего производителя машин в КНР, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Dongfeng Motor Group и Chongqing Changan Automobile заявили о возможной реструктуризации и смене контролирующих акционеров компаний в своих заявлениях на Шэньчжэньской фондовой бирже. По словам управляющего инвестфондом Шанхайской компании Loyal Wealth Management Ивана Ли, правительство Китая поощряет подобные шаги из-за жесткой конкуренции на рынке.

Если компании объединятся, они станут самым крупным производителем в регионе. В 2024 году Dongfeng продала 2,48 миллиона машин, а Changan — 2,68 миллиона. Для сравнения, крупнейший в мире производитель электрокаров и главный конкурент Tesla, компания BYD, за это же время реализовала 4,27 миллиона машин.

Торговая марка Dongfeng вошла в число лидеров в сегменте крупнотоннажных грузовиков. Компания заняла пятое место по популярности, уступая Sitrak (продала 19,4 тысячи грузовиков), КамАЗ (17,3 тысячи), Shacman (15,7 тысячи), FAW (11,6 тысячи) и с результатом в 8,3 тысячи грузовиков.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский Су-57Э совершил первый полет в Индии. Истребитель вызвал «большой интерес»

      Бывший футболист сборной России рассказал о потере 200 миллионов после развода

      «Газпром» сообщил о перестановках в руководстве

      Трамп разместил слова Путина о «встающей у ног хозяина» Европе

      Российская пенсионерка приготовила сыну в колонию зефир с метадоном и попалась

      В МИД оценили готовность России к дальнейшему обострению отношений с ЕС

      Военкор раскрыл подробности гибели остановившего грузинскую колонну в 2008 году солдата

      Привлекательность Су-57 для Индии объяснили

      Тейлор Свифт пришла на футбольный матч в наряде за 700 тысяч рублей

      Опасность теплой бесснежной зимы для урожая оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше