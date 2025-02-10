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14:25, 10 февраля 2025Мир

Эрдоган призвал Нетаньяху выплатить Газе многомиллиардную компенсацию

Эрдоган: Нетаньяху должен выплатить Газе $100 млрд в качестве компенсации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен выплатить Газе 100 миллиардов долларов в качестве компенсации за нанесенный урон. Такое заявление он сделал, выступая в Малайзии, передает РИА Новости.

«Вместо того чтобы искать место для жителей Газы, которых он не может выселить с их земли, Нетаньяху должен искать средства для покрытия ущерба в 100 миллиардов долларов», — отметил турецкий лидер.

5 февраля президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сказал, что Соединенные Штаты готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, а также выровнять территорию и избавиться от разрушенных зданий. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что Вашингтон не намерен посылать войска в сектор Газа и финансировать его восстановление.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал абсурдом заявления новой администрации США по Газе. Он заявил, что такие обсуждения не достойны внимания и обсуждения.

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