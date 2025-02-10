Эрдоган призвал Нетаньяху выплатить Газе многомиллиардную компенсацию

Эрдоган: Нетаньяху должен выплатить Газе $100 млрд в качестве компенсации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен выплатить Газе 100 миллиардов долларов в качестве компенсации за нанесенный урон. Такое заявление он сделал, выступая в Малайзии, передает РИА Новости.

«Вместо того чтобы искать место для жителей Газы, которых он не может выселить с их земли, Нетаньяху должен искать средства для покрытия ущерба в 100 миллиардов долларов», — отметил турецкий лидер.

5 февраля президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сказал, что Соединенные Штаты готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, а также выровнять территорию и избавиться от разрушенных зданий. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что Вашингтон не намерен посылать войска в сектор Газа и финансировать его восстановление.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал абсурдом заявления новой администрации США по Газе. Он заявил, что такие обсуждения не достойны внимания и обсуждения.