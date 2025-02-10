Орбан: США финансировали попытки свержения правительств, в том числе в Венгрии

США финансировали попытки свержения правительств в ряде стран, в том числе в Венгрии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Выяснилось, что либеральная мировая элита использовала бюджет и правительство США для достижения своих финансовых и идеологических целей с американским участием по всему миру», — отметил Орбан.

По словам венгерского премьера, то, что предполагалось как помощь, на самом деле являлось средством политического влияния и тратились на «разрушение общества, пропаганду миграции, борьбу с институтом семьи и гендерное безумие по всему миру». Выделенные средства получали оппозиционные СМИ и организации «с целью свержения венгерского правительства».

Ранее Орбан заявил, что продолжение помощи Украине равносильно разграблению Европы.