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11:11, 10 февраля 2025Путешествия

Пассажиры описали экстренную посадку самолета словами «мы думали, что это конец»

Mirror: Пилот easyJet потерял сознание на рейсе из Хургады в Манчестер
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: David W Cerny / Reuters

Самолет easyJet совершил экстренную посадку из-за упавшего в обморок пилота. Подробности сообщило издание Mirror.

8 февраля лайнер выполнял рейс из египетской Хургады в Манчестер, Великобритания. Во время полета один из пилотов потерял сознание, из-за чего рейс перенаправили в Афины, и второму члену экипажа пришлось сажать самолет в одиночку.

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Пассажиры пожаловались, что приземление было «очень страшным и жестким». «Мы начали паниковать, думая, что это конец. У одного человека началась паническая атака, и ему дали кислородную маску», — такими словами описал участник рейса происходившее.

По прибытии в Афины самолет встретили врачи. Рейс в Манчестер задержали на ночь, а пассажирам предоставили номера в отеле и питание.

Ранее пилот Lufthansa потерял сознание сразу после взлета. Его коллега экстренно посадил борт в Монреале, Канада.

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