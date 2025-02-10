Пассажиры описали экстренную посадку самолета словами «мы думали, что это конец»

Самолет easyJet совершил экстренную посадку из-за упавшего в обморок пилота. Подробности сообщило издание Mirror.
8 февраля лайнер выполнял рейс из египетской Хургады в Манчестер, Великобритания. Во время полета один из пилотов потерял сознание, из-за чего рейс перенаправили в Афины, и второму члену экипажа пришлось сажать самолет в одиночку.
Пассажиры пожаловались, что приземление было «очень страшным и жестким». «Мы начали паниковать, думая, что это конец. У одного человека началась паническая атака, и ему дали кислородную маску», — такими словами описал участник рейса происходившее.
По прибытии в Афины самолет встретили врачи. Рейс в Манчестер задержали на ночь, а пассажирам предоставили номера в отеле и питание.
Ранее пилот Lufthansa потерял сознание сразу после взлета. Его коллега экстренно посадил борт в Монреале, Канада.