Россиянам объяснили необходимость изменения порядка оплаты отопления

Депутат Разворотнева: Изменение порядка оплаты отопления повысит прозрачность

Оплата отопления по факту вместо равномерных платежей в течение года сделает систему расчетов более прозрачной и понятной. Так необходимость изменить порядок оплаты объяснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает «РИА Новости».

По ее словам, теперь россияне смогут проверить реальные показания приборов учета и сравнить их с данными в платежке. «Я считаю, что когда видишь, за что платишь, создаются стимулы для того, чтобы, например, принимать решение о повышении энергоэффективности дома», — отметила Разворотнева.

Депутат добавила что расчеты между управляющими компаниями и ресурсниками также станут более понятными. Она напомнила, что в Москве оплата тепла уже производится равномерно в течение года.

Ранее экономист Игорь Балынин спрогнозировал рост счетов за отопление после вступления в силу нового порядка оплаты 1 марта 2025 года. Он подчеркнул, что повышение цен касается только отопительного периода, так как расчет суммы в летнее время уменьшится.