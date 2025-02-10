Российский Су-57 вызвал интерес в Индии

Российский истребитель Су-57 вызвал большой интерес на Aero India

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который демонстрируется в ходе международной выставки Aero India на территории авиабазы Елаханка, вызвал большой интерес. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что истребитель, который пилотировал заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан, привлек внимание гостей и участников выставки.

«Рядом с российским самолетом постоянно наблюдается множество зрителей. Уличную экспозицию, где расположен истребитель, посетили делегации нескольких зарубежных стран», — говорится в сообщении.

Тренировочный полет прошел 10 февраля, а первый демонстрационный полет Су-57 в ходе выставки состоится 11 февраля.

Ранее в феврале генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия предложила Индии поставку истребителей Су-57. Также компания предлагает организацию совместного производства самолетов в Индии.

В том же месяце в «Ростехе» сообщили о продвижении Су-57 на экспорт. Также в России расширят производственные мощности, чтобы обеспечить растущий спрос на истребитель.