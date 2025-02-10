Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:00, 10 февраля 2025Мир

Шольц призвал не допустить войны между Россией и НАТО

Шольц призвал бороться, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну РФ и НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Bernd WeiÃŸbrod

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что необходимо каждый день бороться за то, чтобы украинский конфликт не перерос в войну между Россией и НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Я все еще считаю, что это очень опасная война, и каждый день мы должны бороться за то, чтобы она не переросла в войну между Россией и НАТО», — призвал он в ходе предвыборных теледебатов.

Ранее Шольц раскритиковал предложение американского лидера Дональда Трампа о продолжении военной помощи Украине в обмен на ее полезные ископаемые. По словам политика, когда началась специальная военная операция на Украине в феврале 2022 года, Берлин поддержал Киев, не требуя ничего взамен. Шольц считает, что так же должны поступить другие страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ведется много деликатных переговоров». Советник Трампа ответил на вопрос о беседе с Путиным

      Кандидат в канцлеры Германии призвал Украину вступить в Евросоюз

      Российские силы ПВО уничтожили три БПЛА над приграничным регионом

      Шольц призвал не допустить войны между Россией и НАТО

      41-летняя супермодель снялась обнаженной в рекламе

      Трамп отказался раскрыть подробности своего общения с Путиным

      Российский военный закрыл собой сослуживца от обстрела

      Шольц счел неправильным поставку Германией Украине ракет для ударов вглубь России

      МИД пообещал делать все необходимое для защиты интересов России

      Лавров обещал отстоять мир после Второй мировой войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше