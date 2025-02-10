Шольц призвал не допустить войны между Россией и НАТО

Шольц призвал бороться, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну РФ и НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что необходимо каждый день бороться за то, чтобы украинский конфликт не перерос в войну между Россией и НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Я все еще считаю, что это очень опасная война, и каждый день мы должны бороться за то, чтобы она не переросла в войну между Россией и НАТО», — призвал он в ходе предвыборных теледебатов.

Ранее Шольц раскритиковал предложение американского лидера Дональда Трампа о продолжении военной помощи Украине в обмен на ее полезные ископаемые. По словам политика, когда началась специальная военная операция на Украине в феврале 2022 года, Берлин поддержал Киев, не требуя ничего взамен. Шольц считает, что так же должны поступить другие страны.