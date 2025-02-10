ТАСС: ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли водителей нескольких корпоративных автобусов шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом сообщили бывшие сотрудники предприятия, оставшиеся на территории России, передает ТАСС.

«Украинские военные зашли к нам на автобазу, хотели забрать несколько автобусов, которыми мы шахтеров возили. Те, кто пытался отстоять машины, были расстреляны», — рассказали они.

По словам одного из собеседников агентства, в течение нескольких дней украинские военные угнали весь автомобильный транспорт, в том числе автобусы. После этого они на грузовиках КрАЗ вывезли все топливо, а также запчасти для машин и автобусов и оборудование.

Сотрудник «Покровского» объяснил, что в нем работали люди не только из Красноармейска, но и из соседних городов. Они добирались до места работы на корпоративных автобусах, которые курсировали по всему Красноармейскому району. «Мы до недавнего времени все находились на своих рабочих местах, независимо от оперативной обстановки и работы самой шахты, нас не отпускали с рабочих мест», — добавили собеседники агентства.

Ранее стало известно, что украинские военные заминировали инфраструктуру горно-обогатительной фабрики шахтоуправления «Покровское». Как сообщили в силовых структурах, речь идет о предприятии в поселке Удачное.