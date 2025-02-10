Стало известно об атаке беспилотника ВСУ на дом беременной женщины в Краснодарском крае

Shot: Обломки БПЛА ВСУ упали на дом беременной женщины в Краснодарском крае

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые упали в поселке Афипский в Краснодарском крае, повредили частный дом беременной женщины. Об атаке дрона сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, в момент падения обломков дрона в доме находилась 32-летняя женщина на позднем сроке беременности. После случившегося ее экстренно доставили в больницу в станице Северская, чтобы врачи наблюдали за ее состоянием.

Обломки беспилотника повредили фасад дома, также загорелась его газовая труба. В ближайшее время, как сообщается, здание будет восстановлено.

Обломки беспилотника упали на частный дом в поселке Афипский в ночь на понедельник, 10 февраля. Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, никто не пострадал.

Помимо этого, многоэтажный жилой дом из-за обломков БПЛА оказался поврежден в Краснодаре. Обломки рухнули только на технические помещения здания, уточнял мэр Краснодара Евгений Наумов. По данным Минобороны, над регионом за ночь перехватили семь беспилотников.