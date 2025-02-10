В России подскочило производство одного лакомства

Минсельхоз: В 2024 году производство мороженого в РФ выросло до 600 тыс. тонн

В 2024 году производство мороженого в России выросло до 600 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Объемы выпуска лакомства подскочили на 16,6 процента в годовом выражении. Самыми крупными производителями стали ГК «Айсберри», ГК «Ренна», «Юнилевер», «Славица», «Русский холод», «Чистая линия», «Челны Холод» и другие компании.

В то же время, согласно данным Росстата, производство молока за прошедший год выросло только на 0,8 процента, до 34,1 миллиона тонн. Годом ранее рост составлял 2,5 процента.

В минувшем году средний чек россиян на эскимо увеличился на 14 процентов, если сравнивать с 2023 годом, и составил 178 рублей. По данным «Чек Индекс», средняя цена лакомства выросла на 11 процентов и дошла до 91 рубля. Ценник оказался выше из-за роста стоимости упаковки, сырья, расходов на персонал и повышенного спроса.

В 2024 году главным покупателем российского мороженого стал Казахстан. В январе-декабре покупатели из центральноазиатской республики приобрели лакомство на общую сумму в 19,8 миллиона долларов. По этому показателю Казахстан значительно опередил следующих по объемам покупателей — Узбекистан (5,2 миллиона долларов) и Китай (2,7 миллиона).