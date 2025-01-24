Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:14, 24 января 2025Экономика

В России подорожало одно лакомство

«Чек Индекс»: Средний чек на эскимо вырос на 14 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: sheri silver / Unsplash

В минувшем году средний чек россиян на эскимо увеличился на 14 процентов, если сравнивать с 2023 годом, и составил 178 рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Чек Индекс».

Средняя цена данного лакомства выросла на 11 процентов и дошла до 91 рубля. На 12 процентов выросло количество покупок.

Как отмечают исследователи, ценник оказался выше из-за роста стоимости упаковки, сырья, расходов на персонал и повышенного спроса.

Кроме того, выяснилось, что мороженое, заказанное онлайн, обходится на 20-25 дороже, чем то, что лежит на магазинной полке.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2024 года доходы РФ от экспорта мороженого выросли на 15 процентов и дошли до почти 55 миллионов долларов. Главными покупателями этого лакомства оказались Казахстан (35 процентов от всех поставок), Белоруссия (18 процентов), а также Узбекистан и Монголия (по 11 процентов).

За первые семь месяцев 2024 года импорт российского мороженого в Китай вырос до 2,368 миллиона долларов, что в 1,6 раза превысило показатели аналогичного периода 2023 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Зеленский — не ангел». Трамп объяснил причину продолжающегося конфликта на Украине

      В России подорожало одно лакомство

      В США резко раскритиковали Трампа после угроз России

      Стало известно о попытке атаки ВСУ на два завода в России

      Звезда «Очень странных дел» похвасталась фигурой в бикини

      Смущающимся недержания мочи во время поднятия тяжестей женщинам дали совет

      Заинтересованность Трампа в перемирии на Украине объяснили

      В Татарстане объявили воздушную тревогу

      Военкор призвал ответить на ночные атаки ВСУ на Россию

      В Ростовской области сообщили о сбитых беспилотниках ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше