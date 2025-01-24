В России подорожало одно лакомство

«Чек Индекс»: Средний чек на эскимо вырос на 14 процентов

В минувшем году средний чек россиян на эскимо увеличился на 14 процентов, если сравнивать с 2023 годом, и составил 178 рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Чек Индекс».

Средняя цена данного лакомства выросла на 11 процентов и дошла до 91 рубля. На 12 процентов выросло количество покупок.

Как отмечают исследователи, ценник оказался выше из-за роста стоимости упаковки, сырья, расходов на персонал и повышенного спроса.

Кроме того, выяснилось, что мороженое, заказанное онлайн, обходится на 20-25 дороже, чем то, что лежит на магазинной полке.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2024 года доходы РФ от экспорта мороженого выросли на 15 процентов и дошли до почти 55 миллионов долларов. Главными покупателями этого лакомства оказались Казахстан (35 процентов от всех поставок), Белоруссия (18 процентов), а также Узбекистан и Монголия (по 11 процентов).

За первые семь месяцев 2024 года импорт российского мороженого в Китай вырос до 2,368 миллиона долларов, что в 1,6 раза превысило показатели аналогичного периода 2023 года.