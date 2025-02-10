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11:04, 10 февраля 2025Россия

В российском детском саду из-за падения обломков беспилотников начался пожар

В Курской области в детсаду начался пожар из-за падения обломков беспилотников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В детском саду в поселке Юбилейный в Курской области из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вечером 9 февраля начался пожар. Об этом сообщил оперштаб приграничного российского региона в Telegram-канале.

Там уточнили, что детсад, где произошел пожар, одноэтажный. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

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«Сегодня воспитанники сада останутся дома. Прорабатывается вопрос размещения детей в других дошкольных учреждениях», — говорится в сообщении оперштаба. Жителям напомнили, что нельзя приближаться к обломкам беспилотников, а об опасной находке надо сообщить по номеру 112.

10 февраля женщина получила ранения при атаке беспилотника ВСУ в деревне Малый Каменец в Курской области. У нее диагностировали осколочное ранение различной степени тяжести и госпитализировали.

По данным Минобороны, в ночь на 10 февраля ВСУ выпустили по Курской области один беспилотник. Всего Украина пыталась атаковать шесть регионов, среди которых Крым, Краснодарский край, Брянская и Ростовская области, с помощью 15 летательных аппаратов.

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