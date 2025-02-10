В российском детском саду из-за падения обломков беспилотников начался пожар

В Курской области в детсаду начался пожар из-за падения обломков беспилотников

В детском саду в поселке Юбилейный в Курской области из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вечером 9 февраля начался пожар. Об этом сообщил оперштаб приграничного российского региона в Telegram-канале.

Там уточнили, что детсад, где произошел пожар, одноэтажный. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Сегодня воспитанники сада останутся дома. Прорабатывается вопрос размещения детей в других дошкольных учреждениях», — говорится в сообщении оперштаба. Жителям напомнили, что нельзя приближаться к обломкам беспилотников, а об опасной находке надо сообщить по номеру 112.

10 февраля женщина получила ранения при атаке беспилотника ВСУ в деревне Малый Каменец в Курской области. У нее диагностировали осколочное ранение различной степени тяжести и госпитализировали.

По данным Минобороны, в ночь на 10 февраля ВСУ выпустили по Курской области один беспилотник. Всего Украина пыталась атаковать шесть регионов, среди которых Крым, Краснодарский край, Брянская и Ростовская области, с помощью 15 летательных аппаратов.

