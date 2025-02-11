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23:36, 11 февраля 2025Спорт

Акинфеев одной фразой описал драку с китайскими футболистами

Футболист ЦСКА Акинфеев о драке с китайцами: Они не соображали, что они делают
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев одной фразой описал драку с китайскими футболистами. Его слова приводятся в Telegram-канале «армейцев».

Футболист фразой «Они не соображали, что они делают» рассказал о случившемся. Он также подчеркнул, что матчи с китайскими командами всегда завершались дракой. Акинфеев добавил, что потасовки с китайскими футболистами неизбежна.

Ранее Акинфеев рассказал о том, как изменилась его жизнь после домашнего чемпионата мира. Акинфеев признался, что ненавидит свою популярность, потому что не может жить, как обычный человек.

38-летний Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.

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