Футболист ЦСКА Акинфеев о драке с китайцами: Они не соображали, что они делают

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев одной фразой описал драку с китайскими футболистами. Его слова приводятся в Telegram-канале «армейцев».

Футболист фразой «Они не соображали, что они делают» рассказал о случившемся. Он также подчеркнул, что матчи с китайскими командами всегда завершались дракой. Акинфеев добавил, что потасовки с китайскими футболистами неизбежна.

Ранее Акинфеев рассказал о том, как изменилась его жизнь после домашнего чемпионата мира. Акинфеев признался, что ненавидит свою популярность, потому что не может жить, как обычный человек.

38-летний Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.