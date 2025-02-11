В России ответили на слова Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Депутат Госдумы Новиков: Сигналы Трампа по Украине приходится расшифровывать

Сложно давать оценку заявлениям президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине из-за их противоречивости, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на слова американского лидера о прогрессе США в коммуникации с Россией и Украиной относительно урегулирования конфликта стран.

Ранее Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер уточнил, что прогресс был достигнут за прошедшую неделю. «Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной. Думаю, что-то будет», — подчеркнул он.

«Я считаю, что невозможно комментировать Трампа, потому что он с заявлениями по Украине говорит о переговорах с [президентом России Владимиром] Путиным, которые вряд ли были в формате прямых переговоров, дает некий набор сигналов, которые остальные должны расшифровывать по принципу "потом разберемся, что с этим делать". Комментировать его в логической коннотации невозможно, к сожалению», — отметил Новиков.

До этого советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, власти США ведут много разговоров, в том числе «деликатных», с российскими властями. При этом чиновник не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между Трампом и российским президентом.

В тот же день стало известно, что план Дональда Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным The Independent, Вашингтон приостановил разработку мирного плана, чтобы учесть мнение стран Европейского союза.