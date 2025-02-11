«Компромисс может быть болезненным». Кличко заявил, что конфликт на Украине завершится через два месяца. Чем он может закончиться?

Мэр Киева Кличко: Украине грозит раскол в обществе после компромисса

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что военный конфликт России и Украины может завершиться уже через «месяц-два».

Он затруднился назвать условия завершения, но предсказал, что их сложно будет назвать позитивными для Украины.

Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца Виталий Кличко мэр Киева

Кличко спрогнозировал выборы с «борьбой на уничтожение»

После завершения конфликта, по мнению киевского главы, будут проведены выборы, где может пойти «борьба на уничтожение». Участвовать же в них будут все политические силы «примерно с теми же лозунгами».

«Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние, потому что мы видим по истории разных стран, что после военных действий, учитывая депрессивное настроение, такие вещи уже происходили», — заявил Кличко на форуме «Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Он также считает, что украинским политикам сейчас необходимо работать в единстве, а избирательный процесс — это всегда противостояние и обвинение друг против друга. Следовательно, возможны даже гражданские конфликты, предупредил Кличко.

Кличко напомнил о содержании армии как о «дорогом удовольствии»

Мэр Киева также высказался о трудоустройстве после конфликта тех военных, которые вернутся к гражданской жизни.

«Иметь армию — это недешевое удовольствие, сейчас у нас в ее составе почти миллион человек. Содержать армию после завершения боевых действий — это еще большая проблема», — высказался он, указав, что после конфликта как минимум треть армии должна перейти в резерв. И когда они вернутся к гражданской жизни, им нужно будет как можно быстрее найти работу, напомнил он.

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

На Украине сообщили о новом обострении противостояния между Кличко и Зеленским

Ранее издание «Страна.ua» заявило, что между мэром Киева и администрацией президента Украины Владимира Зеленского произошло новое обострение противостояния.

Уточняется, что усилению конфронтации способствовали два фактора. Первым издание назвало назначение президентом нового начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, который практически сразу вступил в конфликт с градоначальником.

В качестве второго фактора — уголовное дело в отношении «одного из ключевых игроков строительно-земельного рынка Киева» Дениса Комарницкого, который, как отмечается в материале, считается человеком, близким к команде мэра Киева. Как рассказали источники издания, Комарницкий является «ключом входа в теневые финансы мэрии», а на подходе еще не менее семи обвинений представителям близкого окружения Кличко.

Перед этим антикоррупционная прокуратура Украины провела в мэрии Киева обыски по делу о создании в горсовете преступной организации. Это произошло после очередной критики Виталия Кличко в адрес окружения президента Зеленского. Пресс-служба администрации украинской столицы объяснила, что обыски связаны с делом о возможных злоупотреблениях городских чиновников при отчуждении имущества в 2009 году.

Однако вскоре Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Петра Оленича, занимающего должность заместителя мэра Киева Виталия Кличко. Чиновник был задержан по подозрению в завладении землей.