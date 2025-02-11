Нападающий Евгений Кузнецов вернулся в состав СКА после сотрясения мозга

Нападающий Евгений Кузнецов вернулся в состав СКА после травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Кузнецов попал на постер с составом на серию из четырех выездных матчей. 11 февраля СКА сыграет против московского «Динамо», 13 февраля — против казахстанского «Барыса». 15 февраля состоится встреча с нижнекамским «Нефтехимиком», а 17 февраля — с череповецкой «Северсталью».

Кузнецов получил травму 25 декабря в середине второго периода матча против ЦСКА. После столкновения с игроком московских армейцев Владиславом Провольневым форвард петербуржцев не смог продолжить игру и в сопровождении врачей команды отправился в раздевалку. Медики диагностировали у хоккеиста сотрясение головного мозга.

32-летний Кузнецов выступает за СКА с июля 2024-го. За это время он провел за команду 33 матча, в которых забросил 10 шайб и сделал 23 результативных передачи.

