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10:13, 11 февраля 2025Ценности

Мать захотела увеличить губы и оставила ожог на щеке дочери после поцелуя

Медработница Сара Дэвис обожгла щеку дочери поцелуем из-за блеска для губ
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Помощница врача Сара Дэвис из Брайтона, Англия, оставила ожог на щеке дочери после поцелуя из-за косметического средства. Об этом сообщает The Sun.

41-летняя медработница рассказала, что захотела увеличить губы и накрасилась блеском Too Faced Lip Injection Maximum Plump Extra Strength с данным эффектом. Спустя два часа она поцеловала девочку на прощание, перед тем как отвезти ее на встречу с друзьями. Мать сразу заметила красное пятно, появившееся на щеке ребенка, омыла кожу водой и обратилась в аптеку, где ей посоветовали использовать «Судокрем» и антигистаминные препараты. В результате девочке удалось избежать серьезных последствий.

«Через минуту после поцелуя щека дочки стал горячей на ощупь и началось жжение. Я не была уверена, появятся ли волдыри. Если бы это был новорожденный ребенок, это было бы ужасно», — указала британка.

Женщина отметила, что приобрела данное косметическое средство с перцем в составе на Рождество. По ее словам, она не видела предупреждения об опасности блеска для детей, поскольку выбросила упаковку. Однако Дэвис заявила, что на сайте Too Faced и других подобных товаров должны быть более явные и четкие обозначения о вреде, который блеск может нанести детям.

«Хотя большинство клиентов используют этот продукт без каких-либо проблем, чувствительность кожи у каждого человека разная. Поэтому мы рекомендуем вам обсудить применение блеска для губ Lip Injection и его ингредиенты с вашим лечащим врачом, чтобы определить, подходит ли он вам», — пояснили представители компании Too Faced.

В апреле 2023 года сообщалось, что блогерша с никнеймом @mazza.h захотела удалить волосы с лица к своему дню рождения и осталась с ожогом в виде усов.

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