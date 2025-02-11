Мать захотела увеличить губы и оставила ожог на щеке дочери после поцелуя

Медработница Сара Дэвис обожгла щеку дочери поцелуем из-за блеска для губ

Помощница врача Сара Дэвис из Брайтона, Англия, оставила ожог на щеке дочери после поцелуя из-за косметического средства. Об этом сообщает The Sun.

41-летняя медработница рассказала, что захотела увеличить губы и накрасилась блеском Too Faced Lip Injection Maximum Plump Extra Strength с данным эффектом. Спустя два часа она поцеловала девочку на прощание, перед тем как отвезти ее на встречу с друзьями. Мать сразу заметила красное пятно, появившееся на щеке ребенка, омыла кожу водой и обратилась в аптеку, где ей посоветовали использовать «Судокрем» и антигистаминные препараты. В результате девочке удалось избежать серьезных последствий.

«Через минуту после поцелуя щека дочки стал горячей на ощупь и началось жжение. Я не была уверена, появятся ли волдыри. Если бы это был новорожденный ребенок, это было бы ужасно», — указала британка.

Женщина отметила, что приобрела данное косметическое средство с перцем в составе на Рождество. По ее словам, она не видела предупреждения об опасности блеска для детей, поскольку выбросила упаковку. Однако Дэвис заявила, что на сайте Too Faced и других подобных товаров должны быть более явные и четкие обозначения о вреде, который блеск может нанести детям.

«Хотя большинство клиентов используют этот продукт без каких-либо проблем, чувствительность кожи у каждого человека разная. Поэтому мы рекомендуем вам обсудить применение блеска для губ Lip Injection и его ингредиенты с вашим лечащим врачом, чтобы определить, подходит ли он вам», — пояснили представители компании Too Faced.

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