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13:01, 11 февраля 2025Экономика

Маск обеднел после снижения акций Tesla

Bloomberg: Состояние Илона Маска опустилось ниже $400 млрд из-за проблем с Tesla
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Состояние богатейшего человека планеты Илона Маска впервые с начала 2025 года упало ниже 400 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

К такому результату привело значительное снижение стоимости акций его основного актива — производителя электромобилей Tesla. С пикового уровня, достигнутого в конце прошлого года, они потеряли уже 27 процентов, и поводов для позитива пока нет.

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, самым активным сторонником которого неожиданно для многих стал бизнесмен, состояние Маска резко взлетело. Акции Tesla выросли в цене из-за надежд инвесторов, что близость к главе государства и назначение главой Департамента эффективности госуправления (DOGE) позволит миллиардеру получить определенные преференции для своих компаний, что выразится и в доходах.

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Однако владельцы акций столкнулись с тем, что их надежды на новые налоговые льготы для электромобилей и установление стандартов для беспилотных технологий, лоббирование чего можно было бы ждать от Маска, пока не оправдываются.

Кроме того, продажи Tesla в Европе и Китае падают. Если в Китае речь идет о конкуренции со стороны местных производителей, то в Европе продажам могла помешать активная поддержка Маском ультраправых партий и вмешательство во внутреннюю политику ряда стран. Например, поставки Tesla в Германию упали до самого низкого с 2021 года уровня.

Одновременно производитель отчитался о двукратном падении прибыли по итогам 2024 года, а четвертый квартал и вовсе выглядит для Tesla очень плохим. В разговоре с инвесторами Маск, комментируя результаты, вновь повторил тезисы о скором выходе более дешевого электромобиля и начале работы роботакси. Таким же образом бизнесмен остановил падение акций год назад, но конкретики не звучало ни тогда, ни сейчас.

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