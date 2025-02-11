Рябков провел переговоры с послом США

Замглавы МИД России Сергей Рябков провел запланированные переговоры с послом США в Москве Линн Трейси, где стороны обсудили деятельность загранучреждений. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Рябков провел запланированную встречу с послом США. Она была посвящена деятельности загранучреждений», — рассказала дипломат.
Ранее посол США в Москве Трейси посетила МИД России. О причинах визита в российское внешнеполитическое ведомство не сообщало и было дополнительно указано, что подробности будут сообщены в дальнейшем.
Параллельно с визитом в сети появилась информация о том, что якобы самолет спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа мог приземлиться в Москве в аэропорту Внуково. Данная информация была опровергнута пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.