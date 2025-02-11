Захарова: Рябков провел переговоры с послом США Трейси

Замглавы МИД России Сергей Рябков провел запланированные переговоры с послом США в Москве Линн Трейси, где стороны обсудили деятельность загранучреждений. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Рябков провел запланированную встречу с послом США. Она была посвящена деятельности загранучреждений», — рассказала дипломат.

Ранее посол США в Москве Трейси посетила МИД России. О причинах визита в российское внешнеполитическое ведомство не сообщало и было дополнительно указано, что подробности будут сообщены в дальнейшем.

Параллельно с визитом в сети появилась информация о том, что якобы самолет спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа мог приземлиться в Москве в аэропорту Внуково. Данная информация была опровергнута пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.