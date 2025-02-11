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09:35, 11 февраля 2025Наука и техника

Создатель The Sims назвал скрытый замысел игры

NYT: Видеоигру The Sims задумали как сатиру на общество потребления
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра The Sims 4

Геймдизайнер Уилл Райт рассказал, какой скрытый замысел он заложил в популярную игру The Sims. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times (NYT).

Основатель студии Maxis Уилл Райт пообщался с журналистами в честь переиздания оригинальных частей The Sims — симулятора жизни. По его словам, его игра была сатирическим отражением общества потребления. В рекламе бытовой техники в игре говорилось, что телевизоры и холодильники могут изменить жизнь. Райт заметил, что видел подобное в реальности.

«Вы покупаете эти вещи, которые должны сделать вас счастливыми. Но в какой-то момент они все начинают ломаться», — заметил создатель The Sims. Уилл Райт назвал всю бытовую технику в игре, которой игрок мог окружить своего персонажа — сима, «бомбой замедленного действия». При возгорании телевизора или газовой плиты мог возникнуть пожар, и это могло погубить персонажа.

Также Райт признался, что разработчики игры намеренно сделали симов «тупыми». Он заметил, что в ранней версии The Sims искусственный интеллект (ИИ) был настолько умным, что игрок мог только испортить своими действиями жизнь персонажа. Поэтому создатели тайтла намеренно снизили уровень ИИ, чтобы играть было интереснее.

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Райт рассказал, что хотел создать постоянное ощущение хаоса. В этой связи, например, игрок мог получить несовместимые с жизнью ранения даже от укуса морской свинки, зараженной неизвестной болезнью.

Ранее аналитики «Дзен» рассказали, что больше половины россиян хотя бы раз играли в The Sims. Чаще всего они запускали игру, чтобы поднять себе настроение.

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