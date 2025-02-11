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15:36, 11 февраля 2025Спорт

«Спартак» подписал аргентинского нападающего

«Спартак» подписал аргентинского нападающего Пабло Солари
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jonnathan Oyarzun / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Московский «Спартак» подписал аргентинского нападающего Пабло Солари. Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт заключен на 4,5 года. 23-летний игрок будет выступать под седьмым номером. «Универсальный футболист способен действовать на обоих флангах атаки в роли вингера, а также нередко выполнял роль центрального нападающего. Его отличают высокая скорость, яркий дриблинг, уверенная игра в завершающей стадии», — отмечено в заявлении.

Солари перешел в «Спартак» из аргентинского клуба «Ривер Плейт». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет семь миллионов евро.

Ранее красно-белые за рекордную сумму подписали футболиста сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

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