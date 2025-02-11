Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ребекка Шрамкова
2:1
Завершен
Мирра Андреева
Доха (ж)
Арина Соболенко
1:0
2-й сет
live
Екатерина Александрова
Доха (ж)
Дарья Касаткина
0:0
1-й сет
live
Элина Аванесян
Доха (ж)
Динамо М
1:0
1-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:0
1-й период
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
0:1
1-й тайм
live
Зенит
Winline Зимний Кубок РПЛ|Финал
Брест
Сегодня
20:45 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 1-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 1-й матч
19:09, 11 февраля 2025Спорт

Стало известно о покупке ЦСКА футболиста за восемь миллионов евро

Globo: ЦСКА купил у бразильского «Фламенго» футболиста Лоррана
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergio Moraes / Reuters

Московский футбольный клуб ЦСКА купил у бразильского «Фламенго» полузащитника Лоррана. Об этом стало известно Globo.

По информации источника, стороны обмениваются документами, чтобы сделать официальное объявление о подписании 18-летнего футболиста. Отмечается, что за 80 процентов прав на Лоррана «армейцы» заплатят 8 миллионов евро. Сумма будет переведена тремя траншами.

В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб. Атакующий полузащитник забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

27 января Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы для ЦСКА. Это произошло после того, как москвичи расплатились с «Херенвеном» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Белгород американским оружием. По городу выпустили около семи ракет

      Модель Иванова без бюстгальтера снялась в облегающем платье с Тимати

      Лолита ответила на обвинения в пошлости шуткой про объятия с женщиной

      Трое мужчин следили за занимавшимися криптой россиянами и вымогали у них деньги

      ВСУ одновременно атаковали два российских беспилотника

      В российском регионе капремонт оставил жильцов дома без балконов и с дырявой крышей

      Появились кадры нанесения удара ВС России по мосту близ Купянска

      Мосбиржа назвала срок готовности к старту торгов по выходным

      Шевченко оценил работу Тимощука в «Зените»

      В МИД прокомментировали фейки вокруг Русского дома в Баку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше