Стало известно о покупке ЦСКА футболиста за восемь миллионов евро

Globo: ЦСКА купил у бразильского «Фламенго» футболиста Лоррана

Московский футбольный клуб ЦСКА купил у бразильского «Фламенго» полузащитника Лоррана. Об этом стало известно Globo.

По информации источника, стороны обмениваются документами, чтобы сделать официальное объявление о подписании 18-летнего футболиста. Отмечается, что за 80 процентов прав на Лоррана «армейцы» заплатят 8 миллионов евро. Сумма будет переведена тремя траншами.

В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб. Атакующий полузащитник забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

27 января Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы для ЦСКА. Это произошло после того, как москвичи расплатились с «Херенвеном» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке.