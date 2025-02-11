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16:33, 11 февраля 2025Россия

В Дагестане отреагировали на интимное видео врача в прямом эфире после совещания

Опровергнуто участие Меликова в трансляции, на которой записано интимное видео
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Главы Дагестана Сергея Меликова не было на совещании, после которого главный врач Чародинской центральной районной больницы забыл выключить камеру в кабинете и случайно записал интимное видео в прямом эфире. С опровержением данных о присутствии Меликова на мероприятии выступил источник «Газеты.Ru» в администрации главы и правительства Дагестана.

Собеседник издания, реагируя на скандал после распространения ролика в соцсетях, пояснил, что Меликов в момент проведения совещания находился на больничном. «Это точно было совещание не с Меликовым. У Минздрава, скорее всего, было совещание с главврачами, вот оттуда этот фрагмент», — предположил источник.

О появлении интимного видео из кабинета главврача в Дагестане стало известно 11 февраля.

В людях, попавших в объектив камеры из кабинета в больнице, жители Чародинского района узнали многодетного отца и замужнюю медсестру с четырьмя детьми.

После всей ситуации 67-летний главврач решил уволиться. Его бывшая подчиненная осталась работать в больнице.

ЖЗЛ
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