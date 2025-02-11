ВСУ могут готовить генеральное сражение на одном из направлений. Что об этом известно?

ВСУ готовят котел для генерала ВС РФ Мордвичева на покровском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить котел на покровском направлении. В него рассчитывают заманить подразделения Вооруженных сил (ВС) России во главе с командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андреем Мордвичевым, которого называют «генералом русских побед».

Сообщается, что на данном направлении уже зафиксировали скопление 12 элитных бригад противника под командованием главкома Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого. Этот факт подтвердил военный корреспондент Михаил Бондаренко, отметивший высокую концентрацию ВСУ и иностранных наемников под Покровском. Он выразил уверенность, что победа в «генеральном сражении» будет на стороне России.

Если говорить не клишированными словами, то инициатива на нашей стороне. Тяжело очень, но парни работают. Резервов для отражения наступления ВСУ и наемников с учетом того, кто командует с нашей стороны, считаю, достаточно Михаил Бондаренко военный корреспондент

Он добавил, что элитные подразделения противника, хоть и закалились в боях, но испытывают серьезные проблемы с моральным духом, так что слаженная работа ВС России пресечет любые попытки прорыва со стороны ВСУ.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Стали известны признаки возможного контрнаступления ВСУ под Покровском

Эксперты издания «Царьград» заметили, что одним из наиболее очевидных признаков грядущего противостояния генералов является активная переброска под Покровск различных подразделений ВСУ.

Так, в последнее время российская разведка заметила на данном направлении батальоны «Птахи Мадьяра», «Хищники», «Гостри Картузы» и «Черепа». Они считаются одними из самых опытных операторов БПЛА в рядах ВСУ. Также зафиксировано появление 15-й, 55-й и 107-й артиллерийских бригад, 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 425-го штурмового полка «Скала» и других элитных подразделений.

Другим сигналом подготовки ВСУ является высокая активность артиллерии противника. В последнее время украинские бойцы не жалеют боеприпасов, что говорит либо о желании взять ВС России истощением, либо о начале наступательных действий. Помимо этого, недавно ВСУ провели разведку боем в направлении Песчаного, через которое войска противника, предположительно, могут двинуться для замыкания котла.

Вероятнее всего, ВСУ пойдут в наступление в сторону Новотроицкого. Для этого армия врага двинется сразу с двух направлений — со стороны Новоалександровки и Песчаного. Таким образом они попытаются взять в котел российские подразделения во главе с Мордвичевым.

В России оценили угрозу котла на покровском направлении

ВСУ вряд ли смогут взять российских бойцов в котел на покровском направлении. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, для этого у противника не хватит мотивированных людей.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Военный подчеркнул, что Киев действительно распорядился усилить группировку своих войск на данном направлении — причем, по некоторым источникам, речь могла идти о 100 тысячах бойцов для организации наступления. При этом Матвийчук выразил уверенность, что украинские военные сейчас настолько деморализованы, что даже большое скопление бойцов не принесет им гарантию успешного продвижения и тем более замыкания котла.

Сейчас поступает информация, что на покровском направлении мы выходим на фланг группировки и создаем угрозу ее окружения Анатолий Матвийчук военный эксперт

Он добавил, что армия противника потерпела колоссальные потери в людях, так что теперь оставшиеся в живых солдаты ВСУ вряд ли захотят расстаться с жизнями для единичного успеха на фронте.