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16:44, 11 февраля 2025Спорт

Вяльбе оценила работу Баха на посту главы МОК

Вяльбе: как глава МОК Бах ничего хорошего для спортивного движения не сделал
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила работу Томаса Баха на посту главы Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит РИА Новости.

По ее мнению, Бах ничего хорошего для спортивного движения не сделал. «Все связано только с политикой. Если бы он был, как говорится, свободным человеком, то, безусловно, все было бы иначе. Ведь он сам бывший спортсмен. Только для нас он может быть человеком, разрушившим принципы олимпизма», — заявила глава ФЛГР.

Вяльбе отметила, что ей обидно из-за существующих в олимпийском движении двойных стандартов и несправедливых санкций. «Но мы должны верить в хорошее будущее. Спорт, как бы ни был связан с политикой, должен быть вне политики», — добавила она.

Бах занимает должность с сентября 2013 года. В марте 2025-го пройдут выборы нового главы МОК.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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