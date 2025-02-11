Вяльбе оценила работу Баха на посту главы МОК

Вяльбе: как глава МОК Бах ничего хорошего для спортивного движения не сделал

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила работу Томаса Баха на посту главы Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит РИА Новости.

По ее мнению, Бах ничего хорошего для спортивного движения не сделал. «Все связано только с политикой. Если бы он был, как говорится, свободным человеком, то, безусловно, все было бы иначе. Ведь он сам бывший спортсмен. Только для нас он может быть человеком, разрушившим принципы олимпизма», — заявила глава ФЛГР.

Вяльбе отметила, что ей обидно из-за существующих в олимпийском движении двойных стандартов и несправедливых санкций. «Но мы должны верить в хорошее будущее. Спорт, как бы ни был связан с политикой, должен быть вне политики», — добавила она.

Бах занимает должность с сентября 2013 года. В марте 2025-го пройдут выборы нового главы МОК.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.