Жители российского города решили остаться на ночь в лесу для защиты от вырубки

Екатеринбуржцы решили остаться в «Березовой роще» на ночь, чтобы ее не вырубили

Жители Екатеринбурга решили остаться на ночь в парке, чтобы защитить его от вырубки деревьев. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Речь идет о парке «Березовая роща» в Академическом районе. Рубить деревья в нем утром во вторник, 11 февраля, начал застройщик «Атомстройкомплекс», который планирует возвести на освободившемся участке жилые дома, подземный паркинг, магазины, а также новый проезд. В компании, которая изначально отрицала причастность к происходящему, утверждают, что им принадлежит несколько гектаров территории, так что вырубка не нарушит закон.

В результате местные жители решили охранять «Березовую рощу», поскольку боятся, что, если они уйдут, ее сразу начнут рубить. Некоторые из них охраняют ее с утра, то есть уже более 12 часов. По их словам, вместе с рабочими приехали неизвестные в масках, которые ведут себя агрессивно: так, в одного мужчину брызнули перцовым баллончиком, а женщину потащили в лес. Чтобы наладить обстановку, пришлось вызвать полицию.

Местные жители требуют, чтобы на место приехал мэр города Алексей Орлов, однако тот лишь написал в социальных сетях, что девелопер владеет территорией на законных основаниях. Он подчеркнул, что в 2012 году рощу планировали вырубить полностью, однако удалось найти консенсус и работы затронут лишь 9 гектаров из 25. «В планах — высадить там 15 тысяч деревьев и кустарников, около 40 тысяч газонов и цветников, оборудовать детские площадки, воркаут-тренажеры, установить освещение и камеры наблюдения, выполнить другие виды работ. Рядом будут построены детский сад на 350 мест и школа, рассчитанная на 1500 учеников. Участок площадью 16 гектаров защищен от капитального строительства особым статусом», — заявил градоначальник.

Ранее стало известно, что Финляндия увеличила вырубку лесов на фоне запрета импорта древесины из России.