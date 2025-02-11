Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:47, 11 февраля 2025Экономика

Жители российского города решили остаться на ночь в лесу для защиты от вырубки

Екатеринбуржцы решили остаться в «Березовой роще» на ночь, чтобы ее не вырубили
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pxhere

Жители Екатеринбурга решили остаться на ночь в парке, чтобы защитить его от вырубки деревьев. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Речь идет о парке «Березовая роща» в Академическом районе. Рубить деревья в нем утром во вторник, 11 февраля, начал застройщик «Атомстройкомплекс», который планирует возвести на освободившемся участке жилые дома, подземный паркинг, магазины, а также новый проезд. В компании, которая изначально отрицала причастность к происходящему, утверждают, что им принадлежит несколько гектаров территории, так что вырубка не нарушит закон.

В результате местные жители решили охранять «Березовую рощу», поскольку боятся, что, если они уйдут, ее сразу начнут рубить. Некоторые из них охраняют ее с утра, то есть уже более 12 часов. По их словам, вместе с рабочими приехали неизвестные в масках, которые ведут себя агрессивно: так, в одного мужчину брызнули перцовым баллончиком, а женщину потащили в лес. Чтобы наладить обстановку, пришлось вызвать полицию.

Материалы по теме:
В российском регионе задержали 15 человек за незаконную вырубку леса
В российском регионе задержали 15 человек за незаконную вырубку леса
18 сентября 2024
Москвичи заявили о готовности переплатить за близость к природе
Москвичи заявили о готовности переплатить за близость к природе
27 августа 2024

Местные жители требуют, чтобы на место приехал мэр города Алексей Орлов, однако тот лишь написал в социальных сетях, что девелопер владеет территорией на законных основаниях. Он подчеркнул, что в 2012 году рощу планировали вырубить полностью, однако удалось найти консенсус и работы затронут лишь 9 гектаров из 25. «В планах — высадить там 15 тысяч деревьев и кустарников, около 40 тысяч газонов и цветников, оборудовать детские площадки, воркаут-тренажеры, установить освещение и камеры наблюдения, выполнить другие виды работ. Рядом будут построены детский сад на 350 мест и школа, рассчитанная на 1500 учеников. Участок площадью 16 гектаров защищен от капитального строительства особым статусом», — заявил градоначальник.

Ранее стало известно, что Финляндия увеличила вырубку лесов на фоне запрета импорта древесины из России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский хочет обменять оккупированные территории Курской области. В Москве ему обещали только землю «глубиной метра полтора-два»

      Жители российского города решили остаться на ночь в лесу для защиты от вырубки

      Спецпосланник Трампа прибыл в Москву для переговоров по возвращению осужденного американца

      Пять стран ЕС заплатили более миллиарда евро за поставки российского газа

      «Зенит» разгромил «Спартак» и выиграл Зимний Кубок РПЛ

      В Нидерландах рассказали об опасных последствиях помощи Украине

      Бойцы «Тигра» в Курской области отомстили ВСУ за командира Ефремова

      Популярная 48-летняя актриса снялась в распахнутом халате на голое тело

      Сотни украинских солдат попали в огневой мешок у села под Курском

      Мужчина спас редкую книгу из помойки и продал ее за 2,5 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше