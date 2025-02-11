Звезда «Дома-2» избавилась от «гиалуроновых усов» и вновь увеличила губы на камеру

Телезвезда Виктория Романец показала внешность до и после увеличения губ

Телезвезда Виктория Романец сняла на камеру внешность до и после увеличения губ. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 777 тысяч подписчиков.

35-летняя звезда «Дома-2» запечатлела себя в косметологической клинике. Она позировала, лежа на кушетке, в то время как специалистка готовилась к процедуре. При этом блогерша отметила, что две недели назад избавилась от филлеров, поскольку из-за них у нее образовался валик под носом — так называемые гиалуроновые усы.

Затем Романец показала результат работы нового косметолога. Так, она продемонстрировала опять ставшие пухлыми губы, заявив, что в восторге от результата. «У меня широкий рот, поэтому мне нужна была форма "бантик", чтобы визуально его собрать. (...) У нас не было права на ошибку», — указала автор поста.

Ранее в феврале российская фигуристка Алина Загитова заявила, что удалила филлеры из губ.