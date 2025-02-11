Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:23, 11 февраля 2025Ценности

Звезда «Дома-2» избавилась от «гиалуроновых усов» и вновь увеличила губы на камеру

Телезвезда Виктория Романец показала внешность до и после увеличения губ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @romanets_official

Телезвезда Виктория Романец сняла на камеру внешность до и после увеличения губ. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 777 тысяч подписчиков.

35-летняя звезда «Дома-2» запечатлела себя в косметологической клинике. Она позировала, лежа на кушетке, в то время как специалистка готовилась к процедуре. При этом блогерша отметила, что две недели назад избавилась от филлеров, поскольку из-за них у нее образовался валик под носом — так называемые гиалуроновые усы.

Затем Романец показала результат работы нового косметолога. Так, она продемонстрировала опять ставшие пухлыми губы, заявив, что в восторге от результата. «У меня широкий рот, поэтому мне нужна была форма "бантик", чтобы визуально его собрать. (...) У нас не было права на ошибку», — указала автор поста.

Ранее в феврале российская фигуристка Алина Загитова заявила, что удалила филлеры из губ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Белгород американским оружием. По городу выпустили около семи ракет

      Названа уникальная деталь Су-57

      Модель Иванова без бюстгальтера снялась в облегающем платье с Тимати

      Лолита ответила на обвинения в пошлости шуткой про объятия с женщиной

      Трое мужчин следили за занимавшимися криптой россиянами и вымогали у них деньги

      ВСУ одновременно атаковали два российских беспилотника

      В российском регионе капремонт оставил жильцов дома без балконов и с дырявой крышей

      Появились кадры нанесения удара ВС России по мосту близ Купянска

      Мосбиржа назвала срок готовности к старту торгов по выходным

      Шевченко оценил работу Тимощука в «Зените»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше