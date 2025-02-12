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11:05, 12 февраля 2025Интернет и СМИ

Apple вслед за Google переименовала Мексиканский залив в залив Америки

Apple переименовала Мексиканский залив в залив Америки на своих картах
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Fabian Melendez / AP

Компания Apple вслед за Google переименовала на своих картах Мексиканский залив в залив Америки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что обновленная карта сначала станет доступна пользователям сервиса Apple Maps из США. Как уточнили в компании, после этого изменение увидят и пользователи по всему миру.

О том, что компания Google начала официально подписывать на картах залив Америки, сообщалось 11 февраля. В корпорации уточнили, что американцы при использовании Google Maps будут видеть только залив Америки, но жители остального мира смогут использовать двойное название географического объекта, указанное в скобках.

США официально переименовали Мексиканский залив в Американский в конце января. Изменение названия залива американский президент Дональд Трамп анонсировал в ходе своей инаугурации. Уточнялось, что новый глава Белого дома включил переименование Мексиканского залива в число первостепенных президентских указов.

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