Бетербиев сравнил себя с Мохаммедом Али

Артур Бетербиев: Я не такой хороший боксер, как Мохаммед Али

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев сравнил себя с бывшим американским боксером Мохаммедом Али. Слова россиянина приводит «Чемпионат».

Он вспомнил, что американец мог предсказать, в каком раунде закончит бой. «Я не такой хороший боксер, у меня нет таких способностей, поэтому готовлюсь на всю дистанцию. Никогда не было такого, чтобы я готовился кого-то финишировать в определенном раунде», — заявил Бетербиев.

Ранее Бетербиев объяснил превосходство российских боксеров над американскими. «У меня была долгая карьера по любителям. И даже когда ты участвуешь в турнирах в России, это очень трудно. На любом уровне», — заявил спортсмен.

12 октября 2024 года Бетербиев в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе победил соотечественника Дмитрия Бивола. 22 февраля россияне проведут реванш.