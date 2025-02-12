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15:51, 12 февраля 2025Спорт

Бетербиев сравнил себя с Мохаммедом Али

Артур Бетербиев: Я не такой хороший боксер, как Мохаммед Али
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Артур Бетербиев (справа)

Артур Бетербиев (справа). Фото: Frank Franklin II / AP

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев сравнил себя с бывшим американским боксером Мохаммедом Али. Слова россиянина приводит «Чемпионат».

Он вспомнил, что американец мог предсказать, в каком раунде закончит бой. «Я не такой хороший боксер, у меня нет таких способностей, поэтому готовлюсь на всю дистанцию. Никогда не было такого, чтобы я готовился кого-то финишировать в определенном раунде», — заявил Бетербиев.

Ранее Бетербиев объяснил превосходство российских боксеров над американскими. «У меня была долгая карьера по любителям. И даже когда ты участвуешь в турнирах в России, это очень трудно. На любом уровне», — заявил спортсмен.

12 октября 2024 года Бетербиев в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе победил соотечественника Дмитрия Бивола. 22 февраля россияне проведут реванш.

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