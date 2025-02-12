Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:24, 12 февраля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о начале работы команд по завершению конфликта

Ермак: Трамп и Зеленский договорились о начале работы команд по завершению войны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Глава США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский договорились о немедленном начале работы команд по завершению войны, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом пишет украинское издание «Страна» в Telegram.

Ермак раскрыл детали разговора американского и украинского президентов.

Зеленский после разговора с американским коллегой заявил о возможности «дожать Россию и российского лидера Владимира Путина до мира».

Трамп позвонил украинскому политику после телефонного звонка Путину. Президент США призвал закончить конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      Зеленский назвал число ежемесячно призываемых в ВСУ украинцев в течение 2024 года

      В Европе допустили возвращение обязательного военного призыва

      Россиянам рассказали о новых правилах регистрации земельных участков

      Суслов заявил о намерении Трампа решить судьбу Украины без Зеленского

      Действующие военные ВСУ возмутились введением выгодных контрактов для украинской молодежи

      Ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС отменили из-за интенсивной военной активности

      Россиянин получил ранения при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль

      В офисе Зеленского заявили о начале работы команд по завершению конфликта

      Порошенко отреагировал на введение санкций СНБО Украины против него

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше