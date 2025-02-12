Генсек НАТО пригрозил Путину

Генсек НАТО Рютте пригрозил Путину в случае гипотетического конфликта с Россией

В случае, если между Россией и НАТО произойдет гипотетический конфликт, это якобы приведет к «катастрофическим результатам». Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Результаты будут катастрофическими», — сказал он. Рютте также добавил, что всерьез верит донесениям разведок стран НАТО, согласно которым Россия якобы готовится к конфликту с альянсом. При этом генсек призвал не считать реальными шансы военного блока просуществовать без членства США и военной поддержки Вашингтона, добавив, что европейская оборона слаба без помощи американской стороны.

Ранее Рютте заявил, что не переживает из-за участившихся контактов США и России. При этом генсек альянса отказался отвечать на вопрос о том, должен ли альянс возобновить контакты с Москвой, указав на необходимость обеспечить устойчивое мирное урегулирование конфликта на Украине.