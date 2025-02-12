Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:03, 12 февраля 2025Мир

Глава Пентагона назвал мирное урегулирование на Украине высшим приоритетом

Глава Пентагона Хегсет: Мирное урегулирование на Украине является приоритетом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Omar Havana / Reuters

Мирное урегулирование на Украине является «высшим приоритетом» администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе заседания контактной группы стран НАТО, оказывающих военную помощь Украине, передает агентство Reuters.

«Достижение прочного мира — высший приоритет. И Министерство обороны США поможет в достижении этой цели», — рассказал глава американского оборонного ведомства.

Хегсет также подчеркнул, что американское руководство считает необходимым как можно скорее остановить боевые действия, а также принять во внимание реальную ситуацию на поле боя. При этом шеф Пентагона подчеркнул, что необходимо обеспечить «устойчивый мир», который не будет дублировать Минские соглашения 2014 и 2015 годов.

Ранее Хегсет заявил, что цель администрации Трампа на Украине — прекратить военный конфликт дипломатическими методами. Глава американского оборонного ведомства также добавил, что разделяемое киевскими политиками желание вернуться к границам 2014 года является нереалистичным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США освободят россиянина Винника

      Российская стюардесса описала некоторые действия пассажиров фразой «никогда бы не сделала»

      41-летняя российская актриса снялась в откровенных образах

      Российские рабочие вышли стричь траву в снегу

      Одиноких россиян предупредили об опасности знакомств перед 14 февраля

      Любовь к мороженому сделала женщину миллионершей

      Глава Пентагона назвал мирное урегулирование на Украине высшим приоритетом

      Apple выпустит человекоподобного робота

      Трамп захотел отказаться от ответственности за помощь Украине

      Комментатора Скворцова выписали из реанимации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше