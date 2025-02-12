Глава Пентагона назвал мирное урегулирование на Украине высшим приоритетом

Глава Пентагона Хегсет: Мирное урегулирование на Украине является приоритетом

Мирное урегулирование на Украине является «высшим приоритетом» администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе заседания контактной группы стран НАТО, оказывающих военную помощь Украине, передает агентство Reuters.

«Достижение прочного мира — высший приоритет. И Министерство обороны США поможет в достижении этой цели», — рассказал глава американского оборонного ведомства.

Хегсет также подчеркнул, что американское руководство считает необходимым как можно скорее остановить боевые действия, а также принять во внимание реальную ситуацию на поле боя. При этом шеф Пентагона подчеркнул, что необходимо обеспечить «устойчивый мир», который не будет дублировать Минские соглашения 2014 и 2015 годов.

Ранее Хегсет заявил, что цель администрации Трампа на Украине — прекратить военный конфликт дипломатическими методами. Глава американского оборонного ведомства также добавил, что разделяемое киевскими политиками желание вернуться к границам 2014 года является нереалистичным.