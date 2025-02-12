Хорватский футболист клуба РПЛ раскрыл сумму ежемесячных трат

Футболист «Крыльев Советов» Доминик Ороз: Трачу около 1000 евро в месяц

Хорватский защитник самарских «Крыльев Советов» Доминик Ороз раскрыл сумму ежемесячных трат. Его слова приводит «РБ Спорт».

По словам игрока, ему хватает около 1000 евро (98 тысяч рублей). «Мне нужны деньги на бензин, чтобы доехать до базы. Там могу поесть. Вечером заказываю что-то на дом, в рестораны каждый день не хожу. Иногда беру еду с собой с базы. Я не тот парень, который тратит на то и се», — добавил Ороз.

Ранее Ороз оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Футболист отметил, что ему хватило бы этой суммы, если бы он не ездил домой к родителям.

Ороз в нынешнем сезоне провел четыре матча в РПЛ. Он отметился двумя забитыми мячами.