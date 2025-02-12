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09:02, 12 февраля 2025Наука и техника

Китай запустил ракету с низкоорбитальными спутниками

«Синьхуа»: Запущена ракета Long March-8 с низкоорбитальными спутниками
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Zhang He / XinHua / Globallookpress.com

Запущена ракета Long March 8 с низкоорбитальными спутниками, предназначенными для доступа в интернет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Носитель стартовал с космодрома Вэньчан провинции Хайнань Южного Китая. Запуск признан успешным. Старт стал 599-м для ракет семейства Long March.

Ранее издание SpaceNews со ссылкой на китайские СМИ рассказало, что в 2025 году Китай запланировал запустить к околоземной станции Tiangong два небольших космических грузовика на частных ракетах.

В январе агентство сообщило об успешном запуске группы из 18 спутников Qianfan компании Shanghai Spacecom Satellite Technology.

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