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12:45, 12 февраля 2025Спорт

Коллега Скворцова рассказал об обстоятельствах нападения на комментатора

Журналист Ерыкалов: Вышедшего из заведения Скворцова ударили почти моментально
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @romanskvortsov

Журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале рассказал об обстоятельствах нападения на комментатора Романа Скворцова в Новосибирске.

Он отметил низкое качество видеозаписи инцидента, появившегося в сети и признал, что на ней плохо виден момент удара, нанесенного Скворцову. «Одному из тех, кто был в нашей компании, нанесли удар. В этот момент из заведения вышел Роман, и его тоже почти моментально ударили, после чего он упал и потерял сознание», — заявил Ерыкалов.

Видео инцидента появилось в сети ранее 12 февраля. На кадрах комментатор общается с компанией мужчин на улице, акцентированных ударов в ролике нет.

10 февраля стало известно, что по факту инцидента с участием Скворцова возбуждено уголовное дело. Его завели по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Журналиста госпитализировали с ушибом мозга и гематомой 9 февраля.

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