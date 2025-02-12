Коллега Скворцова рассказал об обстоятельствах нападения на комментатора

Журналист Ерыкалов: Вышедшего из заведения Скворцова ударили почти моментально

Журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале рассказал об обстоятельствах нападения на комментатора Романа Скворцова в Новосибирске.

Он отметил низкое качество видеозаписи инцидента, появившегося в сети и признал, что на ней плохо виден момент удара, нанесенного Скворцову. «Одному из тех, кто был в нашей компании, нанесли удар. В этот момент из заведения вышел Роман, и его тоже почти моментально ударили, после чего он упал и потерял сознание», — заявил Ерыкалов.

Видео инцидента появилось в сети ранее 12 февраля. На кадрах комментатор общается с компанией мужчин на улице, акцентированных ударов в ролике нет.

10 февраля стало известно, что по факту инцидента с участием Скворцова возбуждено уголовное дело. Его завели по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Журналиста госпитализировали с ушибом мозга и гематомой 9 февраля.