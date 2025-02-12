Комментатора Скворцова выписали из реанимации

Комментатора Романа Скворцова перевели из реанимации в палату

Российского комментатора Романа Скворцова выписали из реанимации. Об этом сообщила его жена Ксения Скворцова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Перевели в палату. Уже смотрит "Матч ТВ"», — написала Скворцова в сторис.

10 февраля стало известно, что по факту инцидента с участием Скворцова возбуждено уголовное дело. Его завели по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Позднее в сети появилось видео с места конфликта.

9 февраля Скворцова госпитализировали в одну из больниц Новосибирска, где в те дни проходил Матч звезд КХЛ. Уточнялось, что журналист, у которого диагностировали черепно-мозговую травму, не помнит обстоятельств произошедшего.