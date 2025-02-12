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16:31, 12 февраля 2025Спорт

Массажист рассказала об эффективных гимнастических упражнениях на диване

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom  

Массажист и мастер телесных практик Екатерина Сидоренко рассказала об эффективных гимнастических упражнениях, которые можно выполнять дома. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, некоторые из них можно делать, сидя на диване. «Начните с разминки: потяните руки и ноги, сделайте легкие вращения головой и плечами. Это подготовит ваши суставы к более активным движениям. После разминки следует перейти к основным упражнениям. Например, сидя на диване, можно выполнять круговые движения стопами и коленями. Для улучшения гибкости шеи полезно наклонять голову в стороны и вперед-назад», — рассказала Сидоренко.

Массажист добавила, что занятия суставной гимнастикой дома могут стать простым и эффективным способом поддержания здоровья. «Не бойтесь начинать с малого — даже небольшие усилия принесут свои плоды. Постепенно вы сможете заметить улучшение подвижности и уменьшение болей в суставах», — заявила Сидоренко.

Ранее фитнес-тренер Мария Вереникина назвала лучшие упражнения для раскачки метаболизма. Для начала эксперт рекомендовала выполнять приседания с развернутой постановкой ног до параллели бедра с полом или ниже.

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