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18:54, 12 февраля 2025Мир

Суд в Германии постановил экстрадировать отказавшегося служить в ВСУ украинца

MDR: Германия может экстрадировать на Украину отказавшегося служить в ВСУ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Германия может экстрадировать украинца, отказавшегося служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по своим личным убеждениям, так как Федеральный верховный суд принял соответствующее решение. Об этом сообщает портал MDR.

«Федеральный верховный суд [в Германии] уже принял решение [об экстрадиции украинца]. Судьи обосновали свою точку зрения следующим образом: отказ по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции в случае, если государство находится в состоянии конфликта», — отмечается в материале портала.

Таким образом, судьи отказали гражданину Украины в праве не быть призванным на военную службу из-за вооруженного конфликта. Об отказнике известно, что он сбежал из страны от мобилизации из-за личных убеждений, так как по соображениям совести не хотел совершать насилие над кем-либо.

26 января суд Дании отказался экстрадировать на Украину россиянина, подозреваемого в якобы шпионаже, и украинца, которого обвиняют в четырех эпизодах краж драгоценностей и денег на родине. В публикации уточняется, что суд принял соответствующее решение, полагая, что в случае экстрадиции обоих мужчин могут подвергнуть «со стороны Украины бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению, в том числе пыткам».

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