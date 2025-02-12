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20:18, 12 февраля 2025Путешествия

Пограничники в Эстонии отобрали у туристов из Италии значки с символами СССР

У туристов из Италии при въезде в Эстонию отобрали сувениры с символами СССР
Алина Черненко

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

У двух туристов из Италии отобрали сувениры с советской символикой при въезде в Эстонию. Об этом сообщает местное издание Rus.Postimees.ee.

Уточняется, что инциденты произошли 7 февраля в пункте пропуска НарваИвангород. В багаже двух европейцев, которые путешествовали отдельно друг от друга, пограничники нашли значки, стаканы и брелок с символами СССР.

Итальянцам объяснили, что такая символика запрещена на территории страны, говорится в источнике. Оба туриста отказались от предметов и продолжили свое путешествие по Эстонии.

Ранее вице-мэр Таллина Мадле Липпус пообещал убрать со зданий города все советские символы. Он добавил, что владельцам частных объектов разрешат принимать решение самостоятельно.

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