Путин выразил согласие с Трампом в вопросе о необходимости совместной работы

Песков: Путин согласился с Трампом в вопросе о необходимости совместной работы

Президент России Владимир Путин согласился с американским коллегой Дональдом Трампом в том, что две страны должны работать вместе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Песков уточнил, что в ходе совместного разговора Путин поддержал тезис Трампа о том, что наступило время для сотрудничества.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.