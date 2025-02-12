Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:27, 12 февраля 2025Мир

Раскрыта реакция Украины и ЕС на разговор Путина и Трампа

Сенатор Пушков: в Евросоюзе и на Украине ужаснутся контактам Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина и страны Евросоюза с ужасом воспримут контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков предположил, что страны ЕС будут стремиться сорвать наметившийся диалог. По его мнению, разговор двух президентов войдет в историю мировой политики и дипломатии.

Материалы по теме:
Вот и поговорили. Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Вот и поговорили.Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
17 июня 2021
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря 2021
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января 2022

«Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам», — отметил он.

Политик добавил, что переговоры между Россией и США станут сложными. Однако начало положено, заключил он.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По словам американского лидера, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      Порошенко отреагировал на введение санкций СНБО Украины против него

      Нидерланды отправят Киеву партию бронированных машин

      Адвокат Винника сообщил о закрытии дела против россиянина в США

      В НАТО увидели в словах шефа Пентагона принуждение Украины к капитуляции

      В Госдуме оценили слова главы Пентагона о новых регионах России

      Зеленский после разговора с Трампом заявил о возможности «дожать Россию и Путина до мира»

      Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Крымом

      Усик раскрыл сроки завершения карьеры

      На Украине ввели санкции против Порошенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше