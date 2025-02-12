Раскрыта реакция Украины и ЕС на разговор Путина и Трампа

Сенатор Пушков: в Евросоюзе и на Украине ужаснутся контактам Путина и Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина и страны Евросоюза с ужасом воспримут контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков предположил, что страны ЕС будут стремиться сорвать наметившийся диалог. По его мнению, разговор двух президентов войдет в историю мировой политики и дипломатии.

«Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам», — отметил он.

Политик добавил, что переговоры между Россией и США станут сложными. Однако начало положено, заключил он.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По словам американского лидера, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

