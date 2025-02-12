Россиянам дали советы по выбору самого надежного забора

Эксперт Васильев: Защитить участок от диких собак поможет забор из сетки-рабицы

Защитить дачный участок от диких собак и коз поможет забор из сетки-рабицы. Лучшие варианты материалов для него назвал строительный эксперт и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в разговоре с NEWS.ru.

По словам специалиста, в соответствии с нормативами, забор между соседними участками должен быть прозрачным, а его высота должна составлять не более 1,5 метра. «Сплошной забор можно построить лишь со стороны улицы, но нужно договориться с соседями. Учтите, что высокий сплошной забор будет закрывать от солнца растения. Чтобы сделать забор между участками по всем нормам, подойдет простая сетка-рабица. Она же защитит ваши зеленые насаждения от вторжения диких собак или коз», — дал советы Васильев.

Эксперт отметил, что для сплошного забора оптимальным материалом является профнастил, однако придется пожертвовать внешним видом и значительно усилить конструкцию, поскольку у данного варианта высокая парусность, что требует мощных опор. При выборе между бюджетными материалами он порекомендовал остановиться на доске, брусе либо евроштакетнике. Деревянный забор будет выглядеть эстетично на любом участке, но может быть пожароопасным, а краску на нем раз в несколько лет понадобится обновлять, предупредил специалист. «Штакетник из перечисленных вариантов наиболее современный и эстетичный, также он хорошо продувается и создает надежную защиту от посторонних глаз. Опоры важно закапывать на глубину промерзания грунта, чтобы зимой столбы не вытолкнуло обратно на поверхность», — заключил Васильев.

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