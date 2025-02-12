Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:02, 12 февраля 2025Наука и техника

Стала известна дата отправки Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

НАСА: Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправится к МКС 12 марта
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: SpaceX

Пилотируемый корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым отправится к Международной космической станции (МКС) 12 марта. Об этой дате стало известно из сообщения НАСА.

Кроме Пескова, на борту корабля миссии Crew-10 будут находиться американцы Энн Макклейн и Николь Айерс и японец Такуя Ониси. Через несколько дней после прибытия на МКС экипажа станцию покинут члены миссии Crew-9 россиянин Александр Горбунов и американец Ник Хейг, а также экипаж корабля Starliner Сунита Уильямс и Барри Уилмор.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что НАСА из-за проблем с кораблем Starliner отложило запуск частной пилотируемой миссии Axiom-4 на МКС.

Также в феврале госкорпорация «Роскосмос» рассказала о российских членах экипажа миссий Crew-11 и Crew-12 на МКС.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино. В живых остался только один

      В Венгрии заявили о решении проблемы оплаты российского газа

      Российские военные уничтожили место размещения иностранных наемников ВСУ

      Евросоюз решил бороться с ростом цен на газ спорными методами

      В России предложили списывать часть кредита получившим на СВО инвалидность бойцам

      В Москве открыли дело о наследстве Александра Маслякова

      Стала известна дата отправки Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

      Самолет с россиянами на борту выкатился за пределы полосы при посадке

      Губерниев рассказал об обязанностях на посту советника министра спорта России

      Россиян предупредили об уменьшении пенсий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше