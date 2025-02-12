Стала известна дата отправки Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

НАСА: Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправится к МКС 12 марта

Пилотируемый корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым отправится к Международной космической станции (МКС) 12 марта. Об этой дате стало известно из сообщения НАСА.

Кроме Пескова, на борту корабля миссии Crew-10 будут находиться американцы Энн Макклейн и Николь Айерс и японец Такуя Ониси. Через несколько дней после прибытия на МКС экипажа станцию покинут члены миссии Crew-9 россиянин Александр Горбунов и американец Ник Хейг, а также экипаж корабля Starliner Сунита Уильямс и Барри Уилмор.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что НАСА из-за проблем с кораблем Starliner отложило запуск частной пилотируемой миссии Axiom-4 на МКС.

Также в феврале госкорпорация «Роскосмос» рассказала о российских членах экипажа миссий Crew-11 и Crew-12 на МКС.