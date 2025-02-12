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19:40, 12 февраля 2025Путешествия

Темнокожая тревел-блогерша назвала самую расистскую страну в мире

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Темнокожая тревел-блогерша назвала Сент-Китс и Невис самой расистской страной в мире. Об этой стране на Карибах она рассказала в ролике на своей странице в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

«Итак, сегодня я расскажу вам о худшем месте, где я когда-либо путешествовала, где со мной обращались ужасно и куда я больше никогда не вернусь», — отметила автор видео.

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Блогерша объяснила, что ее долгожданная поездка на Карибы превратилась в кошмар, поскольку весь обслуживающий персонал в этой стране игнорировал ее. Сотрудники отеля и вовсе заявили, что не нашли ее бронь, и относились к ней высокомерно. Несмотря на ее просьбы, работники гостиницы отказывались убирать в номере.

При этом девушка объяснила, что ее новая знакомая, которая тоже оказалась темнокожей, столкнулась с аналогичными проблемами. «Это было действительно ужасно, потому что со мной никогда так не обращались», — заключила она.

Ранее темнокожий британский турист пожаловался на россиян-расистов на популярном курорте Азии Пхукет. Он рассказал, что в течение последних десяти лет он часто бывал в Таиланде, поскольку оттуда родом его жена, и впервые за это время столкнулся с проявлением расизма не со стороны местных жителей, а со стороны россиян.

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