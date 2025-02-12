Центральная Россия попала в зону рекордно высокого атмосферного давления. Люди вызывают скорую и жалуются на сильные боли

Shot: Центральная часть РФ попала под барометрический удар

В Центральной России возросло количество вызовов скорой помощи из-за резких скачков атмосферного давления, сообщил Telegram-канал Shot. Метеорологи предупреждали, что до середины февраля давление будет оставаться выше нормы.

Россияне теряют сознание, жалуются на сильную головную боль и кровотечение из носа. У многих наблюдается вялость и нехватка сил. Специалисты Гидрометцентра объясняли, что высокое давление связано с влиянием мощного азиатского антициклона. Сильнее всего его последствия отражаются на Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калуге и Владимире.

Максимально высокое давление в Москве прогнозировалось в субботу, 9 февраля. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнял, что понижение ожидается лишь с четверга, 12 февраля. Мощнейший антициклон, по его словам, определяет погоду на европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири.

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Атмосферное давление в Москве побило 13-летний рекорд

Рекорд был зафиксирован 7 февраля. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что показатель 774 миллиметра ртутного столба — максимальное значение с 2012 года. Он объяснил это усилением сибирского антициклона и выходом его «сердцевины» в Центральную Россию.

Тишковец пояснил, что с такими показателями давления москвичи как будто опустятся в шахту глубиной почти 300 метров — это может повлиять на самочувствие метеозависимых.

Аномальную погоду жителям столицы обещала и главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По сведениям синоптика, с 10 по 16 февраля температура в мегаполисе превысит климатическую норму. В начале недели воздух прогреется на 2-3 градуса выше средних значений февраля, а к концу аномалия достигнет 4 градусов. В субботу и воскресенье похолодает до минус 6 градусов днем и минус 9 градусов ночью.

Врачи дали советы, как пережить «барометрический удар»

Обычно изменения атмосферного давления влекут за собой изменения артериального давления. В беседе с aif.ru кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин уточнил, что при низком давлении прежде всего нужно предотвратить падения. Очень важно вставать плавно. Чтобы повысить давление, стоит пить больше жидкости. Когда же давление повышается, не нужно спешить принимать лекарства для его снижения, резко сбивать давление опасно. Можно принять успокоительные средства. Также важно хорошо высыпаться, не нагружать себя тяжелой работой.

Между тем врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что такого диагноза, как метеозависимость, не существует, однако люди действительно реагируют на разные отклонения в природе. По его словам, не стоит много пить, поскольку жидкость дает дополнительную нагрузку на сердце. Также стоит отказаться от любых «стимуляторов» — например, кофе.

Врач Ольга Уланкина, в свою очередь, рассказала, что небольшая прогулка на свежем воздухе поможет стимулировать кровообращение. Также она посоветовала медитировать, чтобы уменьшить головную боль.