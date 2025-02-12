В «Активном гражданине» пройдет голосование о будущем цирка на Вернадского

В «Активном гражданине» началось голосование о судьбе цирка на Вернадского

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей обсудить будущее цирка на проспекте Вернадского. Как он написал в личном блоге, голосование о том, каким будет цирк пройдет в проекте «Активный гражданин».

«В городе идет активная дискуссия о судьбе Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Старое здание, построенное больше полувека назад, полностью исчерпало свой ресурс и не может обеспечивать ни комфорт зрителей, ни качество представлений», — отметил.

По словам градоначальника, в жаркие дни в здании очень душно, а в дождливые — протекает крыша. Кроме того, отметил он, животные находятся в условиях, которые 50 лет назад были неплохими, а сейчас уже непригодны.

Собянин добавил, что москвичам нужен новый современный цирк, где могли бы проходить яркие и захватывающие шоу, в которых задействованы новые технологии, включая виртуальную реальность.

По его утверждению, цирковой манеж должен за считанные минуты превращаться в полноценный бассейн для водных шоу или каток для постановок на льду.

«Можно, конечно, отремонтировать старое здание цирка, но создать там подобные условия будет невозможно», — подчеркнул он, обратив внимание, что другим решением является снос и возведение нового здания.

В заключение Собянин предложил москвичам определить судьбу старого цирка на Вернадского и возведения нового Большого цирка.

Ранее стало известно, что Большой Московский цирк на проспекте Вернадского собираются реконструировать. Вместимость зрительного зала должна увеличиться с 3000 до 5000 человек.

В конкурсе на новое здание победил проект цирка, состоящий из двух частей.