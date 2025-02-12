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23:45, 12 февраля 2025Спорт

В Германии вынесли приговор по делу о шантаже семьи Шумахера

В Германии осудили трех обвиняемых по делу о шантаже семьи Шумахера
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Olivier Polet / Reuters

В Германии вынесли приговор по делу о шантаже семьи семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Об этом сообщает Bild.

Главный обвиняемый был приговорен судом к трем годам тюремного заключения за попытку вымогательства. Его сын получил шесть месяцев условно. Бывший охранник семьи Шумахера был приговорен к двум годам условно за пособничество и подстрекательство к вымогательству.

Об инциденте стало известно летом 2024-го. Вымогатели требовали 15 миллионов евро. Они угрожали тем, что выложат в даркнет личные фото и видео семьи Шумахера.

В декабре 2023 года младший брат экс-гонщика Ральф Шумахер оценил вероятность возвращения к полноценной жизни Михаэля. По его мнению, этого не произойдет.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. В результате полученной травмы спортсмен впал в кому. Он продолжает восстановление в условиях строгой конфиденциальности.

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