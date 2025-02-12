В Минобороны Британии назвали решающий год в конфликте на Украине

Глава МО Великобритании Хили: 2025 год станет решающим в конфликте на Украине

2025 год станет решающим в конфликте на Украине, поэтому Западу нужно продолжить оказывать военную помощь Киеву. Об этом заявил глава министерства обороны Великобритании Джон Хилли, трансляция его выступления проходила на официальном сайте Североатлантического альянса.

«2025 год будет критичным для украинского кризиса. Западу необходимо увеличить поддержку Киева и продолжать оказывать давление на Россию, чтобы достичь "мира посредством силы"», — заявил глава оборонного ведомства.

Хили также добавил, что Лондон выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов фунтов стерлингов.

6 февраля стало известно, что Хили возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины, созданную при бывшем президенте США Джо Байдене для оказания военной помощи Киеву.