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22:24, 12 февраля 2025Россия

В России увидели плохо скрытый ужас в реакции Зеленского на разговор Трампа и Путина

Пушков: В реакции Зеленского на разговор Трампа и Путина плохо скрытый ужас
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом и увидел в ней ужас и растерянность.

«Предсказуемая реакция Киева: за сухим комментарием — плохо скрытый ужас и очевидная растерянность», — написал сенатор.

После разговора с Путиным Трамп побеседовал с Зеленским. По словам украинского лидера, они с американским коллегой договорились о дальнейших контактах и встречах по урегулированию конфликта, продолжительный разговор касался возможности достичь мира. Также речь шла о соглашении о предоставлении США доступа к редкоземельным металлам.

12 февраля Трамп сообщил, что провел очень продуктивный телефонный разговор с Путиным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

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